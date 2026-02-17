Сенатор-астронавт Марк Келли рассматривает поход в президенты США

Демократ Марк Келли, сенатор от штата Аризона и бывший астронавт, заявил, что "серьезно рассматривает" возможность баллотироваться в президенты США в 2028 году.

Об этом он рассказал BBC, сообщает "Европейская правда".

Его заявление прозвучало на фоне острого конфликта с администрацией Дональда Трампа из-за призывов сенатора к военным игнорировать незаконные приказы.

Спор вспыхнул после публикации видеоролика в ноябре, где Келли вместе с пятью другими законодателями призвал военнослужащих отказываться от выполнения приказов, которые они считают незаконными.

В интервью сенатор сообщил, что после критики в его адрес со стороны Белого дома он и его жена Габриэль Гиффордс начали получать многочисленные угрозы.

"Сейчас мы получаем их каждую неделю. Нам пришлось нанять охрану, которая защищает нас 24 часа в сутки", – сказал сенатор.

На вопрос, рассматривает ли он возможность баллотироваться в Белый дом, капитан ВМС в отставке ответил, что рассматривает это, "потому что мы переживаем очень сложные времена".

Ситуация является особенно напряженной для семьи, поскольку Гиффордс едва выжила после покушения в 2011 году, когда во время встречи с избирателями ей выстрелили в голову. Келли назвал риторику Трампа "опрометчивой", отметив, что слова президента имеют прямое влияние на агрессивно настроенных сторонников.

Отвечая на вопрос о президентских амбициях, Келли отметил, что его уникальный опыт может быть полезным в "сложные времена". В частности, он один из немногих инженеров в Сенате США, имеет за спиной 25 лет службы в армии и полеты в космос. Он добавил: "Это серьезное решение. Я просто еще его не принял".

В январе Пентагон сообщил, что накажет Марка Келли за его призыв к военным не выполнять приказы.

Среди других демократов, которые рассматривают возможность баллотироваться в президенты, есть Камала Харрис, проигравшая Трампу в 2024 году, и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.