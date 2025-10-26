Колишня суперниця Трампа натякнула на участь у наступних виборах президента США

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка протистояла Дональду Трампу на виборах-2024, натякнула на свою можливу участь у президентських перегонах 2028 року.

Заяву Гарріс наводить The Times, повідомляє "Європейська правда".

Колишня віцепрезидентка заявила, що "можливо" колись стане президентом, додавши, що впевнена в тому, що в майбутньому в Білому домі буде жінка.

"Я ще не закінчила. Вся моя кар'єра пройшла в служінні, і це у мене в крові", – підкреслила вона.

Коментуючи результати опитування, згідно з якими вона не має шансів навіть на перемогу в праймеріз Демократичної партії, Гарріс заявила: "Якби я прислухалася до опитувань, я б не балотувалася ні на перший, ні на другий термін – і вже точно не сиділа б тут".

За її словами, багато з її передбачень про другий термін Трампа збулися: "Він сказав, що буде використовувати Міністерство юстиції в своїх інтересах, і саме це він і зробив".

Нагадаємо, влітку ЗМІ повідомили, що Камала Гарріс хоче висунути свою кандидатуру на посаду губернатора Каліфорнії.

Однак згодом Гарріс оголосила, що не балотуватиметься на посаду губернатора.

Як відомо, Демократична партія США після поразки Гарріс опинилась у складному становищі, а рейтинг її схвалення обвалився навіть серед власних виборців.

Про кризу в лавах американських демократів читайте також у статті "Хто зупинить Трампа".