В историческом театре Неаполя вспыхнул масштабный пожар

В самом сердце Неаполя произошел масштабный пожар в здании исторического театра "Саннадзаро", который нанес ему катастрофический ущерб и привел к эвакуации жителей соседних домов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует агентство ANSA.

По словам командующего провинциальной пожарной службы Джузеппе Падуано, ситуация уже под контролем, однако последствия ужасны. Купол театра полностью сгорел и обвалился.

фото с сайта агентства ANSA

На вопрос журналистов о том, что осталось от театра, Падуано ответил коротко: "Немногое".

Кроме самого культурного памятника, огонь повредил расположенные рядом жилые дома.

Больше всего пострадали квартиры на верхних этажах.

Из-за сильного задымления и угрозы распространения огня было принято решение об эвакуации жителей 22 квартир. Точное количество эвакуированных людей сейчас устанавливается, поскольку часть помещений на момент возгорания была пустой.

Несколько человек получили отравление продуктами горения, им оказали медицинскую помощь.

Мэр Неаполя Гаэтано Манфреди, который посетил место трагедии, назвал пожар глубокой раной для истории и культуры города. Он заверил, что муниципалитет сделает все возможное, чтобы восстановить театр и вернуть ему былую славу.

Сейчас пожарные завершают ликвидацию мелких очагов возгорания в квартирах и внутри театра. Специалисты смогут начать установление причин возгорания только после полного охлаждения конструкций.

