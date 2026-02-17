У Польщі на території військової частини знайшли невеликий БпЛА

Невеликий безпілотний літальний апарат був знайдений на території 2-го механізованого батальйону у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі.

Про це повідомила у Facebook Військова жандармерія, яка проводить розслідування цієї справи, передає "Європейська правда".

Військова жандармерія повідомила у вівторок, що її підрозділ у Морагу проводить слідчі дії у зв'язку з виявленням у понеділок невеликого БпЛА на території 2-го механізованого батальйону в Морагу.

З попередніх висновків випливає, що цей об'єкт не мав військових ознак і не завдав жодної шкоди, повідомила військова жандармерія.

Жандармерія нагадала, що відповідно до Закону про авіацію, виконання польотів з використанням повітряного судна, зокрема над військовими територіями та об'єктами, є злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Речник Окружної прокуратури в Ольштині Даніель Бродовський повідомив PAP, що прокуратура не здійснює нагляд за цією справою.

"Я підтверджую, що така подія мала місце. Попередній огляд показує, що пристрій не мав жодних електронних елементів для запису", – сказав Бродовський.

Це вже не перший подібний випадок у Польщі. Зокрема, ЗМІ повідомляли, що 28 січня на територію військової частини у Пшасниші впав безпілотник, який нібито міг збирати секретну інформацію.

Згодом стало відомо, що об'єкт, який упав на територію частини, за попередніми даними, є іграшковим дроном.

Також 6 лютого невідомий безпілотний літальний апарат впав на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії в Лежниці-Велькій (Лодзьке воєводство).