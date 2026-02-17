В Польше на территории воинской части нашли небольшой БпЛА

Небольшой беспилотный летательный аппарат был найден на территории 2-го механизированного батальона в Варминско-Мазурском воеводстве Польши.

Об этом сообщила в Facebook Военная жандармерия, которая проводит расследование этого дела, передает "Европейская правда".

Военная жандармерия сообщила во вторник, что ее подразделение в Морагу проводит следственные действия в связи с обнаружением в понедельник небольшого БпЛА на территории 2-го механизированного батальона в Морагу.

Из предварительных выводов следует, что этот объект не имел военных признаков и не нанес никакого ущерба, сообщила военная жандармерия.

Жандармерия напомнила, что в соответствии с Законом об авиации, выполнение полетов с использованием воздушного судна, в том числе над военными территориями и объектами, является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Представитель Окружной прокуратуры в Ольштыне Даниэль Бродовский сообщил PAP, что прокуратура не осуществляет надзор за этим делом.

"Я подтверждаю, что такое событие имело место. Предварительный осмотр показывает, что устройство не имело никаких электронных элементов для записи", – сказал Бродовский.

Это уже не первый подобный случай в Польше. В частности, СМИ сообщали, что 28 января на территорию воинской части в Пшаснише упал беспилотник, который якобы мог собирать секретную информацию.

Впоследствии стало известно, что объект, который упал на территорию части, по предварительным данным, был игрушечным дроном.

Также 6 февраля неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Лежнице-Вельке (Лодзинское воеводство).