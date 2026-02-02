Дрон, який впав на територію військової частини у Польщі, виявися іграшкою

Військова жандармерія Польщі заперечила серйозність інциденту із падінням дрона на територію військової частини у місті Пшасниш.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Військова жандармерія заявила у соцмережі Х в понеділок, що об'єкт, який упав на територію частини, за попередніми даними, є іграшковим дроном.

"З попередніх висновків випливає, що це був іграшковий дрон, позбавлений карти пам'яті та SIM-карти. Наразі тривають подальші процесуальні дії", – сказано у повідомленні.

Стверджується, що падіння об’єкта не завдало жодної шкоди.

Януш Сеймей, речник Міністерства національної оборони, повідомив у понеділок агентству PAP, що після огляду об'єкта було виявлено, що в ньому немає "жодних пристроїв, необхідних для спостереження чи зчитування будь-яких даних".

Він додав, що "це жодним чином не становило загрози для цього підрозділу, а це радше іграшка, яка втекла від одного з мешканців".

"Я хочу запевнити всіх, хто повторює інформацію, що це був безпілотник із функціями спостереження або навіть шпигунства. Нічого подібного не сталося", – запевнив речник Міністерства національної оборони.

У понеділок радіостанція Radio Zet повідомила, що минулої середи на територію військової частини у Пшасниші впав безпілотник, який нібито міг збирати секретну інформацію.

Нагадаємо, 30 січня в Польщі підписали контракт на розробку та постачання новітньої антидронної системи San, яка буде використовуватися в рамках системи "Східний щит".