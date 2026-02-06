У Польщі на території військової частини впав дрон

У Польщі невідомий безпілотний літальний апарат впав на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії в Лежниці-Велькій (Лодзьке воєводство).

Про це повідомила у соціальних мережах польська Військова жандармерія, пише "Європейська правда".

У заяві зазначено, що у зв’язку з інцидентом проводиться розслідування.

"Відділ військової жандармерії у Лодзі проводить розслідування щодо невеликого БПЛА, який 6 лютого цього року впав на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії в Лежниці-Велькій, не завдавши жодної шкоди. Наразі тривають процесуальні дії на місці події", – йдеться у повідомленні.

У жандармерії також нагадали, що відповідно до Авіаційного права, виконання польотів з використанням повітряного об’єкта, зокрема над територіями та об'єктами військового призначення, є злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Це вже не перший подібний випадок у Польщі. Зокрема, ЗМІ повідомляли, що 28 січня на територію військової частини у Пшасниші впав безпілотник, який нібито міг збирати секретну інформацію.

Згодом стало відомо, що об'єкт, який упав на територію частини, за попередніми даними, є іграшковим дроном.