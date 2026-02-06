Укр Рус Eng

У Польщі на території військової частини впав дрон

Новини — П'ятниця, 6 лютого 2026, 16:23 — Ірина Кутєлєва

У Польщі невідомий безпілотний літальний апарат впав на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії в Лежниці-Велькій (Лодзьке воєводство).

Про це повідомила у соціальних мережах польська Військова жандармерія, пише "Європейська правда".

У заяві зазначено, що у зв’язку з інцидентом проводиться розслідування.

"Відділ військової жандармерії у Лодзі проводить розслідування щодо невеликого БПЛА, який 6 лютого цього року впав на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії в Лежниці-Велькій, не завдавши жодної шкоди. Наразі тривають процесуальні дії на місці події", – йдеться у повідомленні.

У жандармерії також нагадали, що відповідно до Авіаційного права, виконання польотів з використанням повітряного об’єкта, зокрема над територіями та об'єктами військового призначення, є злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Це вже не перший подібний випадок у Польщі. Зокрема, ЗМІ повідомляли, що 28 січня на територію військової частини у Пшасниші впав безпілотник, який нібито міг збирати секретну інформацію.

Згодом стало відомо, що  об'єкт, який упав на територію частини, за попередніми даними, є іграшковим дроном.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
Реклама: