Чеська опозиція засуджує рішення поїхати на засідання Ради миру: як бідні родичі

Представники опозиції у парламенті Чехії виступили проти участі країни в установчому засіданні Ради миру, яка відбудеться 19 лютого у США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють České Noviny.

Чехію на засіданні Ради миру представлятиме міністр закордонних справ Петр Мацінка, який перебуватиме там в ролі спостерігача.

Як відомо, країну запросили до повноцінного членства в організації, втім, прем’єр-міністр Андрей Бабіш заявляв, що наразі Чехія не розглядає можливість вступу. Зазначимо, що за постійне членство в Раді миру країна має спалити внесок у розмірі одного мільярда доларів.

Рішення відвідати зустріч призвело до критики від опозиційних політиків. Ексміністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що не розуміє сенсу брати участь у засіданні Ради, якщо Чехія не хоче платити членський внесок.

"Тоді ми виглядаємо як бідні родичі, які не хочуть платити за вхідний квиток, але люблять ходити в кіно. Ми повинні займатися зовнішньою політикою з більшою впевненістю в собі", – заявив він.

Депутатка від партії "Старости і незалежні" Барбора Урбанова вважає, що Раду миру слід розглядати як особистий проєкт президента США Дональда Трампа, тому Чехії не слід підтримувати її діяльність.

А заступник голови партії "TOP 09" Марек Женішек заявив, що Мацінка, представляючи Чехію на зустрічі, може її зганьбити.

"Це непотрібна поїздка найганебнішого міністра закордонних справ в історії Чеської Республіки, і я сподіваюся, що в інтересах Чехії він взагалі там не виступатиме, щоб не було подальшого сорому. Він повинен пояснити свою поїздку та присутність там і обґрунтувати, яка мета. Чи означає це, що ми хочемо брати участь у Раді?" – сказав депутат.

Як писала "Європейська правда", ЄС планує взяти участь в установчому засіданні Ради миру у США в ролі спостерігача.

Про свій намір взяти участь у засіданні Ради миру у статусі спостерігача повідомили Греція, Італія та Румунія.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

Згідно з проєктом організації, Трамп залишиться керівником Ради навіть після того, як його президентські повноваження завершаться.