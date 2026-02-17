Чешская оппозиция осуждает решение поехать на заседание Совета мира: как бедные родственники

Представители оппозиции в парламенте Чехии выступили против участия страны в учредительном заседании Совета мира, которое состоится 19 февраля в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают České Noviny.

Чехию на заседании Совета мира будет представлять министр иностранных дел Петр Мацинка, который будет находиться там в качестве наблюдателя.

Как известно, страну пригласили к полноценному членству в организации, однако премьер-министр Андрей Бабиш заявлял, что пока Чехия не рассматривает возможность вступления. Отметим, что за постоянное членство в Совете мира страна должна выплатить взнос в размере одного миллиарда долларов.

Решение посетить встречу вызвало критику со стороны оппозиционных политиков. Экс-министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что не понимает смысла участвовать в заседании Совета, если Чехия не хочет платить членский взнос.

"Тогда мы выглядим как бедные родственники, которые не хотят платить за входной билет, но любят ходить в кино. Мы должны заниматься внешней политикой с большей уверенностью в себе", – заявил он.

Депутат от партии "Старосты и независимые" Барбора Урбанова считает, что Совет мира следует рассматривать как личный проект президента США Дональда Трампа, поэтому Чехии не следует поддерживать его деятельность.

А заместитель председателя партии "TOP 09" Марек Женишек заявил, что Мацинка, представляя Чехию на встрече, может ее опозорить.

"Это ненужная поездка самого позорного министра иностранных дел в истории Чешской Республики, и я надеюсь, что в интересах Чехии он вообще там не будет выступать, чтобы не было дальнейшего позора. Он должен объяснить свою поездку и присутствие там и обосновать, какова цель. Означает ли это, что мы хотим участвовать в Совете?" – сказал депутат.

Как писала "Европейская правда", ЕС планирует принять участие в учредительном заседании Совета мира в США в качестве наблюдателя.

О своем намерении принять участие в заседании Совета мира в статусе наблюдателя сообщили Греция, Италия и Румыния.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Согласно проекту организации, Трамп останется руководителем Совета даже после того, как его президентские полномочия завершатся.