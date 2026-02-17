Еврокомиссия начала расследование против Shein по соблюдению цифрового законодательства

Еврокомиссия начала официальное расследование по соблюдению онлайн-магазином Shein цифрового законодательства ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии 17 февраля, пишет "Европейская правда".

ЕК в рамках официального расследования по Shein исследует на соответствие Акта о цифровых услугах дизайна платформы, прозрачность рекомендаций и механизмы защиты от продажи запрещенной продукции.

В частности, расследование проверит, какие механизмы использует онлайн-магазин для предотвращения продажи в ЕС запрещенной продукции – как, например, секс-куклы с детской внешностью, вызвавшие скандал во Франции.

Также проверят соответствие законодательству ЕС элементов дизайна платформы, которые могут вызвать зависимость – как, например, система баллов или вознаграждений за взаимодействие, а также наличие механизмов для снижения таких рисков.

Объектом проверки станет также прозрачность системы рекомендаций для пользователей платформы.

В начале февраля Еврокомиссия предварительно пришла к выводу о несоблюдении цифрового законодательства ЕС со стороны платформы TikTok – из-за "дизайна, вызывающего зависимость", компании грозит штраф.

