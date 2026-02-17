В Женеве начались переговоры США, Украины и России

В Женеве начался новый раунд переговоров в трехстороннем формате между Украиной, США и Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram.

По словам Умерова, на переговорах обсудят вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

"Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача – максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир", – написал Умеров.

Украину, помимо Умерова, на переговорах в Женеве представляют руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Фото: Telegram / Рустем Умеров

Российскую делегацию возглавляет помощник правителя РФ Владимир Мединский.

С американской стороны во встречах участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

В ночь перед переговорами Россия нанесла массированный удар по Украине.

Накануне встреч в Женеве президент США Дональд Трамп завил, что Украине лучше "быстро сесть за стол переговоров" с Россией.

А президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговорный процесс с участием США и РФ относительно потенциального прекращения войны не затормозится в связи с изменениями в российской переговорной команде.