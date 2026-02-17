Південний захід Франції потерпає від підтоплень після шторму

Низка районів на південному заході Франції вже кілька днів потерпають від підтоплень після сильних злив, принесених штормом "Нільс".

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Південний захід Франції потерпає від підтоплень після інтенсивних опадів під час шторму "Нільс". Всього підтоплено близько тисячі квадратних кілометрів.

Значні підтоплення спостерігаються, зокрема, у департаменті Жиронда – там внаслідок підвищення рівня води у річці Гаронна під воду залило прибережні поля, ліси, дороги й села.

Метеорологічна служба на вівторок зберегла червоний рівень попередження для Жиронди та сусіднього департаменту Лот-і-Гаронна – вже шостий день поспіль, також червоне попередження оголосили для департаменту Мена-і Луара.

У містечку Лангон над Гаронною евакуювали близько сотні людей. Всього підтоплені 150 домівок, частина їхніх мешканців залишаються вдома.

У містечку Флуде, також на березі Гаронни, мешканці пересуваються на човнах та хвилюються, чи переживуть їхні сільськогосподарські рослини тривале перебування під водою. У цій місцевості рівень води у річці піднявся на 9 метрів.

Значного покращення ситуації не очікують, оскільки днями регіон накриє новий циклон з дощами і шквалами вітру понад 100 км/год.

Уряд Іспанії виділив фінансову допомогу на суму понад 7 млрд євро для регіонів, які постраждали внаслідок нещодавніх штормів.

Уряд Португалії виділив 2,5 млрд євро на відновлення після завданих штормами збитків.