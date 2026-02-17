Юго-запад Франции страдает от подтоплений после шторма

Ряд районов на юго-западе Франции уже несколько дней страдают от подтоплений после сильных ливней, принесенных штормом "Нильс".



Юго-запад Франции страдает от подтоплений после интенсивных осадков во время шторма "Нильс". Всего подтоплено около тысячи квадратных километров.

Значительные подтопления наблюдаются, в частности, в департаменте Жиронда – там в результате повышения уровня воды в реке Гаронна под воду залило прибрежные поля, леса, дороги и села.

Метеорологическая служба на вторник сохранила красный уровень предупреждения для Жиронды и соседнего департамента Лот-и-Гаронна – уже шестой день подряд, также красное предупреждение объявили для департамента Мена-и Луара.

В городке Лангон над Гаронной эвакуировали около сотни человек. Всего подтоплены 150 домов, часть их жителей остаются дома.

В городке Флуде, также на берегу Гаронны, жители передвигаются на лодках и волнуются, переживут ли их сельскохозяйственные растения длительное пребывание под водой. В этой местности уровень воды в реке поднялся на 9 метров.

Значительного улучшения ситуации не ожидают, поскольку на днях регион накроет новый циклон с дождями и шквалами ветра более 100 км/ч.

Правительство Испании выделило финансовую помощь на сумму более 7 млрд евро для регионов, пострадавших от недавних штормов.

Правительство Португалии выделило 2,5 млрд евро на восстановление после нанесенного штормами ущерба.