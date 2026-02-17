Іспанія схвалила 7 млрд євро допомоги для регіонів, які постраждали від шторму

Уряд Іспанії у вівторок, 17 лютого, схвалив указ, який передбачає фінансову допомогу на суму понад 7 млрд євро для регіонів, які постраждали внаслідок нещодавніх штормів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція EFE.

З початку року Іспанія та Португалія постраждали від кількох штормів, які завдали шкоди інфраструктурі та врожаю, а також призвели до евакуації тисячі людей.

Допомога спрямована на компенсацію збитків для людей, яким довелося покинути свої домівки. Їм сплачуватимуть по 150 євро на день.

"Ця допомога компенсує збитки понад 12 400 людям, евакуйованим через ці події, та пом’якшить наслідки сильних дощів і повеней для будинків, підприємств, а також сільськогосподарського та рибного секторів", – сказала міністерка з питань фінансів Іспанії Марія Хесус Монтеро.

Крім того, постраждалим від негоди муніципалітетам буде перераховано 2 млрд євро на ремонт інфраструктури.

"Це перекази, а не позики, гроші, які муніципалітети не повинні повертати, хоча і повинні обґрунтувати", – зазначила міністерка.

На початку лютого Іспанію та Португалію накрив потужний шторм "Леонардо", який призвів до загибелі та зникнення людей.

"Леонардо" – останній із низки штормів, від яких цього сезону постраждав Іберійський півострів. Найсильнішим був попередній шторм "Крістін", що спричинив загибель людей і завдав велетенських матеріальних збитків у Португалії – за першими оцінками, на понад 4 млрд євро.

Уряд Португалії виділив 2,5 млрд євро на відновлення після завданих штормом збитків.