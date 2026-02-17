Навроцький не полетить на засідання Ради миру

Президент Польщі Кароль Навроцький не візьме участь у засіданні Ради миру 19 лютого, а відправить замість себе голову Бюро міжнародної політики Марчина Пшидача.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник президента Польщі Рафал Лескевич в мережі X.

Раніше у Польщі розгорілася політична дискусія з приводу участі країни в установчому засіданні Ради миру, заснованої президентом США Дональдом Трампом, а також щодо членства в цій організації.

Прем’єр-міністр Дональд Туск виступив проти того, щоб Варшава приєднувалася до Ради.

Сам Навроцький відкинув застереження Туска про його участь в установчому засіданні Ради миру, заявивши, що "він полетить, куди захоче".

Водночас, як стало відомо, польський президент таки не відвідає Вашингтон для участі у засіданні. Пшидач представлятиме Польщу в ролі спостерігача. Про подібне рішення заявили ще низка країн ЄС, зокрема Італія, Греція, Чехія.

Засідання 19 лютого відвідає також представниця Єврокомісії.

Раніше ідея вступу Польщі до Ради миру Трампа викликала неоднозначні реакції у посадовців. Спікер Сейму Влодзімеж Чажастий назвав організацію "ілюзорною" та звинуватив Трампа у підриві роботи ООН.

Нагадаємо, більшість поляків не підтримують членство своєї країни в Раді миру президента США Дональда Трампа, якщо за вступ потрібно буде сплатити мільярд доларів.

Детальніше про дискусії у Польщі читайте у матеріалі: Польща у "пастці Трампа": як запрошення до Ради миру стало викликом для сусідів