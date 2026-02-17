Навроцкий не полетит на заседание Совета мира

Президент Польши Кароль Навроцкий не примет участие в заседании Совета мира 19 февраля, а отправит вместо себя главу Бюро международной политики Марчина Пшидача.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич в сети X.

Ранее в Польше разгорелась политическая дискуссия по поводу участия страны в учредительном заседании Совета мира, основанного президентом США Дональдом Трампом, а также относительно членства в этой организации.

Премьер-министр Дональд Туск выступил против того, чтобы Варшава присоединялась к Совету.

Сам Навроцкий отверг предостережения Туска по поводу его участия в учредительном заседании Совета мира, заявив, что "он полетит, куда захочет".

В то же время, как стало известно, польский президент все-таки не поедет в Вашингтон для участия в заседании. Пшидач будет представлять Польшу в роли наблюдателя. О подобном решении заявили еще ряд стран ЕС, в частности Италия, Греция, Чехия.

Заседание 19 февраля посетит также представительница Еврокомиссии.

Ранее идея вступления Польши в Совет мира Трампа вызвала неоднозначные реакции у чиновников. Спикер Сейма Влодзимеж Чажастый назвал организацию "иллюзорной" и обвинил Трампа в подрыве работы ООН.

Напомним, большинство поляков не поддерживают членство своей страны в Совете мира президента США Дональда Трампа, если за вступление нужно будет заплатить миллиард долларов.

Подробнее о дискуссиях в Польше читайте в материале: Польша в "ловушке Трампа": как приглашение в Совет мира стало вызовом для соседей.