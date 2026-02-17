СМИ: советники по нацбезопасности четырех стран Европы присутствуют на переговорах в Женеве

Советники по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии прибыли в Женеву, где проходят трехсторонние переговоры по прекращению войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает итальянское издание La Stampa.

Согласно информации от дипломатических источников, советники по безопасности европейских стран "следят" за ходом переговоров между США, Украиной и Россией.

Ожидается, что представители Великобритании, Франции, Германии и Италии проведут встречи с американской и украинской делегациями.

О старте нового раунда переговоров в Женеве во вторник сообщил глава украинской команды Рустем Умеров. По его словам, делегации будут фокусироваться на вопросах безопасности и гуманитарных вопросах.

Напомним, в ночь перед переговорами Россия нанесла массированный удар по Украине.

Накануне встреч в Женеве президент США Дональд Трамп завил, что Украине лучше "быстро сесть за стол переговоров" с Россией.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговорный процесс с участием США и РФ относительно потенциального прекращения войны не затормозится в связи с изменениями в российской переговорной команде.