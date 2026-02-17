Одна из западных земель Германии впервые признала "АдГ" правоэкстремистской

Немецкая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") впервые была классифицирована как правоэкстремистская одной из федеральных земель на западе страны, что предоставляет местным властям расширенные полномочия для надзора за партией как потенциальной угрозой демократии.

Об этом говорится в заявлении правительства Нижней Саксонии, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс заявила, что оценка разведки показала: представители "АдГ" презирают государство и его институты, считают людей с миграционным происхождением гражданами "второго сорта" и открыто выступают за "так называемую ремиграцию миллионов людей".

"Мы не позволим, чтобы наша демократия и наше общество, основанное на уважении к фундаментальным ценностям, были дестабилизированы и перевернуты с ног на голову", – сказала Беренс.

Поэтому министр отнесла "АдГ" "к объектам наблюдения значительной важности" в соответствии с законом Нижней Саксонии о защите конституции.

В заявлении отметили, что "правоэкстремистская идеология сейчас формирует консенсус внутри всей партии, а также в земельной организации Нижней Саксонии".

Стоит заметить, что на общенациональных выборах в феврале "АдГ" заняла второе место. А недавно лидер "АдГ" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны.

В начале января 2026 года ультраправая партия достигла рекордных результатов в опросах: увеличила свое преимущество над ХДС/ХСС, достигнув нового максимума. С 27% партия опережает ХДС/ХСС, которая набирает 24%, на три пункта.

Недавно глава криминальной полиции Германии Хольгер Мюнх предупредил о последствиях для безопасности, если "Альтернатива для Германии" получит контроль над земельными правительствами после выборов.