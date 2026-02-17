У Естонії рибалка виявив повітряну кулю з контрабандою

У Естонії місцевий рибалка знайшов на поверхні Чудського озера повітряну кулю з контрабандними сигаретами, яка, ймовірно, прилетіла з Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", передає ERR.

У вівторок вранці прикордонники отримали інформацію про те, що на льоду Чудського озера, яке знаходиться на кордоні Естонії та Росії, знайшли повітряну кулю з картонними коробками. Пакунок перебував за три кілометри від лінії розмежування акваторії озера.

Фото: ERR

На місці інциденту прикордонники виявили коробки з 30 тисячами сигарет з білоруськими акцизними марками.

Податкова та митна служба розпочала провадження для встановлення точних обставин інциденту.

Це не перший випадок контрабанди товарів повітряними кулями з Білорусі в Естонії.

"Повітряні кулі з контрабандою вже прибували до Естонії раніше, але в попередніх випадках вони випадково приземлялися тут через погодні умови, а Естонія не була їхньою країною призначення. Наразі ми аналізуємо всі обставини, щоб визначити, чи цього разу була навмисна спроба доставити контрабанду до Естонії", – сказав начальник слідчого відділу Податкової та митної служби Райн Куус.

У ніч на вівторок, 17 лютого, повітряні кулі з Білорусі залетіли до Польщі.

Нещодавно польські прикордонники затримали вісім осіб, яких вважають частиною мережі контрабанди за допомогою метеозондів.

Нагадаємо, нальоти метеозондів з контрабандою з Білорусі стали серйозною проблемою також для Литви. На початку грудня ці інциденти стали регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан.