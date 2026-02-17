В Эстонии рыбак обнаружил воздушный шар с контрабандой

В Эстонии местный рыбак нашел на поверхности Чудского озера воздушный шар с контрабандными сигаретами, который, вероятно, прилетел из Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает ERR.

Во вторник утром пограничники получили информацию о том, что на льду Чудского озера, которое находится на границе Эстонии и России, нашли воздушный шар с картонными коробками. Пакет находился в трех километрах от линии разграничения в акватории озера.

На месте инцидента пограничники обнаружили коробки с 30 тысячами сигарет с белорусскими акцизными марками.

Налоговая и таможенная служба начала производство для установления точных обстоятельств инцидента.

Это не первый случай контрабанды товаров воздушными шарами из Беларуси в Эстонии.

"Воздушные шары с контрабандой уже прибывали в Эстонию ранее, но в предыдущих случаях они случайно приземлялись здесь из-за погодных условий, а Эстония не была их страной назначения. Сейчас мы анализируем все обстоятельства, чтобы определить, была ли на этот раз преднамеренная попытка доставить контрабанду в Эстонию", – сказал начальник следственного отдела Налоговой и таможенной службы Райн Куус.

В ночь на вторник, 17 февраля, воздушные шары из Беларуси залетели в Польшу.

Недавно польские пограничники задержали восемь человек, которых считают частью сети контрабанды с помощью метеозондов.

Напомним, налеты метеозондов с контрабандой из Беларуси стали серьезной проблемой также для Литвы. В начале декабря эти инциденты стали регулярными и поставили под угрозу работу аэропорта Вильнюса. Тогда правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.