Во Франции группа лыжников попала под лавину, двое погибли
Во французских Альпах во вторник двое лыжников погибли в результате схода лавины.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел на территории департамента Верхние Альпы. Группа из пяти лыжников каталась на склонах без трасс и попала под лавину.
Двух участников группы откопали без признаков жизни, реанимировать их не удалось. Пострадавшего гида госпитализировали. Еще двое лыжников остались невредимыми.
В районе в этот день был объявлен второй самый высокий уровень лавинной опасности из-за свежего снега и ветра.
В пятницу в Савойе погибли в лавине трое лыжников, из них двое – граждане Великобритании.
Всего с начала сезона во Франции в результате лавин погибли 27 человек, из них шестеро – в "черные выходные" 10-11 января.
В минувшие выходные в итальянских Альпах в результате схода лавины погибли трое французских лыжников. В понедельник смертельный случай произошел в Германии.
В начале февраля итальянская альпийская спасательная служба призвала к максимальной осторожности после того, как лавины унесли жизни 11 человек за семь дней.