Во Франции группа лыжников попала под лавину, двое погибли

Во французских Альпах во вторник двое лыжников погибли в результате схода лавины.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на территории департамента Верхние Альпы. Группа из пяти лыжников каталась на склонах без трасс и попала под лавину.

Двух участников группы откопали без признаков жизни, реанимировать их не удалось. Пострадавшего гида госпитализировали. Еще двое лыжников остались невредимыми.

В районе в этот день был объявлен второй самый высокий уровень лавинной опасности из-за свежего снега и ветра.

В пятницу в Савойе погибли в лавине трое лыжников, из них двое – граждане Великобритании.

Всего с начала сезона во Франции в результате лавин погибли 27 человек, из них шестеро – в "черные выходные" 10-11 января.

В минувшие выходные в итальянских Альпах в результате схода лавины погибли трое французских лыжников. В понедельник смертельный случай произошел в Германии.

В начале февраля итальянская альпийская спасательная служба призвала к максимальной осторожности после того, как лавины унесли жизни 11 человек за семь дней.