Умеров рассказал о первом дне переговоров в Женеве
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил о завершении первого дня трехсторонних переговоров с США и Россией в Женеве.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Telegram.
По словам Умерова, переговоры Украины, США и России были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.
После совместной части команды продолжили работу в группах по направлениям.
Глава делегации отметил, что команда впоследствии доложит президенту Украины Владимиру Зеленскому об итогах первого дня переговоров.
Утром в среду, 18 февраля, политическая и военная группы продолжат работу, добавил Умеров.
Украину, кроме Умерова, на переговорах в Женеве представляют руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
Российскую делегацию возглавляет помощник правителя РФ Владимир Мединский.
С американской стороны во встречах участвуют спецпосланник президента США Стив Виткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Позже стало известно, что в Женеву прибыли советники по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые проведут встречи с украинской и американской командами.
Накануне встреч в Женеве президент США Дональд Трамп заявил, что Украине лучше "быстро сесть за стол переговоров" с Россией.