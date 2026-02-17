Умеров рассказал о первом дне переговоров в Женеве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил о завершении первого дня трехсторонних переговоров с США и Россией в Женеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Telegram.

По словам Умерова, переговоры Украины, США и России были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

После совместной части команды продолжили работу в группах по направлениям.

Глава делегации отметил, что команда впоследствии доложит президенту Украины Владимиру Зеленскому об итогах первого дня переговоров.

Утром в среду, 18 февраля, политическая и военная группы продолжат работу, добавил Умеров.

Украину, кроме Умерова, на переговорах в Женеве представляют руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Российскую делегацию возглавляет помощник правителя РФ Владимир Мединский.

С американской стороны во встречах участвуют спецпосланник президента США Стив Виткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Позже стало известно, что в Женеву прибыли советники по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые проведут встречи с украинской и американской командами.

Накануне встреч в Женеве президент США Дональд Трамп заявил, что Украине лучше "быстро сесть за стол переговоров" с Россией.