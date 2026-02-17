У Польщі засудили росіянина за пограбування ювелірного магазину

У Польщі засудили росіянина до тюремного ув’язнення за пограбування ювелірного магазину, яке сталося навесні 2025 року.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

У вівторок, 17 лютого, Апеляційний суд у Білостоці засудив росіянина до шести років і одного місяця тюремного ув'язнення за пограбування ювелірного магазину в Добре Місто поблизу Ольштина.

Також 44-річний чоловік зобов'язаний виплатити власникам магазину майже 90 тисяч злотих відшкодування.

Враховуючи апеляцію прокурора, суд змінив загальний термін тюремного ув'язнення, збільшивши його на один місяць. Він повністю відхилив апеляцію захисту, яка вимагала більш м'якої правової кваліфікації, меншого терміну ув'язнення та меншої суми, що підлягає виплаті потерпілим. Вирок є остаточним.

Як зазначається, пограбування сталося у квітні 2025 року в ювелірній крамниці. Згідно з обвинувальним висновком, 44-річний громадянин Росії під час пограбування застосував насильство до працівниці магазину.

Він вдарив її по руці, якою вона захищала голову від удару. Обвинувачений був звинувачений у крадіжці золотих кулонів, медальйонів та ланцюжків загальною вартістю понад 61 тисяча злотих.

Після пограбування він поїхав автобусом, втративши частину викраденого по дорозі до автомобіля. Деякі цінні речі були пошкоджені, а деякі не вдалося знайти. Наступного дня його заарештувала поліція.

Суддя заявила, що мотивація підсудного була вражаючою, посилаючись на версію, що підсудному потрібні були гроші на лікування зубів.

Восени окружний суд провінції Кайнуу у Фінляндії засудив російського громадянина до умовного тюремного ув'язнення за порушення експортних обмежень щодо Росії.

Нещодавно апеляційний суд у Кракові залишив у силі вирок, яким двох росіян засудили за розповсюдження в Польщі наліпок, що вербували до групи Вагнера.