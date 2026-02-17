В Польше осудили россиянина за ограбление ювелирного магазина

В Польше приговорили россиянина к тюремному заключению за ограбление ювелирного магазина, которое произошло весной 2025 года.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Во вторник, 17 февраля, Апелляционный суд в Белостоке приговорил россиянина к шести годам и одному месяцу тюремного заключения за ограбление ювелирного магазина в Добре Мисто недалеко от Ольштына.

Также 44-летний мужчина обязан выплатить владельцам магазина почти 90 тысяч злотых компенсации.

Учитывая апелляцию прокурора, суд изменил общий срок тюремного заключения, увеличив его на один месяц. Он полностью отклонил апелляцию защиты, которая требовала более мягкой правовой квалификации, меньшего срока заключения и меньшей суммы, подлежащей выплате потерпевшим. Приговор является окончательным.

Как отмечается, ограбление произошло в апреле 2025 года в ювелирном магазине. Согласно обвинительному заключению, 44-летний гражданин России во время ограбления применил насилие к работнице магазина.

Он ударил ее по руке, которой она защищала голову от удара. Обвиняемый был обвинен в краже золотых кулонов, медальонов и цепочек общей стоимостью более 61 тысячи злотых.

После ограбления он уехал на автобусе, потеряв часть похищенного по дороге к автомобилю. Некоторые ценные вещи были повреждены, а некоторые не удалось найти. На следующий день его арестовала полиция.

Судья заявила, что мотивация подсудимого была впечатляющей, сославшись на версию, что подсудимому нужны были деньги на лечение зубов.

Осенью окружной суд провинции Кайнуу в Финляндии приговорил российского гражданина к условному тюремному заключению за нарушение экспортных ограничений в отношении России.

Недавно апелляционный суд в Кракове оставил в силе приговор, которым двух россиян осудили за распространение в Польше наклеек, вербующих в группу Вагнера.