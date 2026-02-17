Литва ограничила движение над аэропортом в Вильнюсе из-за воздушных шаров

Во вторник, 17 февраля, воздушное пространство над аэропортом литовского Вильнюса было временно ограничено из-за обнаружения контрабандных воздушных шаров.

Об этом сообщил Национальный центр кризисного управления (NKVC), передает LRT, пишет "Европейская правда".

По данным NKVC, воздушное пространство было ограничено с 20:30 до 21:30, а авиакомпаниям и пилотам было выдано предупреждение о том, что из-за неизвестных объектов в воздушном пространстве Литвы рейсы могут быть перенаправлены на ожидание или в другие аэропорты, а также возможны изменения в расписании.

Центр отметил, что службы следят и анализируют движение навигационных маркеров и обеспечивают безопасность полетов.

Напомним, что из-за кризиса с метеорологическими воздушными шарами литовское правительство объявило чрезвычайное положение по всей стране в конце прошлого года.

Недавно польские пограничники задержали восемь человек, которых считают частью сети контрабанды с помощью метеозондов.

А в ночь на вторник, 17 февраля, воздушные шары из Беларуси залетели в Польшу. Также писали, что в Эстонии местный рыбак нашел на поверхности Чудского озера воздушный шар с контрабандными сигаретами, который, вероятно, прилетел из Беларуси.