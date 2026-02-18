Віткофф прокоментував перебіг переговорів у Женеві

Спецпосланець президента США Стів Віткофф, коментуючи перебіг тристоронніх переговорів України, США та Росії у Женеві, наголосив на "значному прогресі" у процесі мирного врегулювання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посланець американського президента написав у своєму Х.

Віткофф подякував швейцарській стороні за допомогу в організації зустрічей.

"Успіх президента Трампа в зближенні сторін цього конфлікту привів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що під його керівництвом працюємо над припиненням вбивств у цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони погодилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над досягненням угоди", – додав він.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює українську делегацію в Женеві, розповів, що переговори були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

Після спільної частини команди продовжили роботу у групах за напрямами, додав він.

Повідомляли також, що до Женеви прибули радники з нацбезпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які матимуть зустрічі з українською та американською командами.

Перед зустрічами у Женеві президент США Дональд Трамп завив, що Україні краще "швидко сісти за стіл переговорів" з Росією.