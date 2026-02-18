Уиткофф прокомментировал ход переговоров в Женеве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, комментируя ход трехсторонних переговоров Украины, США и России в Женеве, подчеркнул "значительный прогресс" в процессе мирного урегулирования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом посланник американского президента написал в своем Х.

Уиткофф поблагодарил швейцарскую сторону за помощь в организации встреч.

"Успех президента Трампа в сближении сторон этого конфликта привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что под его руководством работаем над прекращением убийств в этом ужасном конфликте. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения", – добавил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию в Женеве, рассказал, что переговоры были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

После совместной части команды продолжили работу в группах по направлениям, добавил он.

Сообщалось также, что в Женеву прибыли советники по нацбезопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые проведут встречи с украинской и американской командами.

Перед встречами в Женеве президент США Дональд Трамп заявил, что Украине лучше "быстро сесть за стол переговоров" с Россией.