США погрожують вийти з Міжнародного енергетичного агентства через його "зелену" політику

Міністр енергетики США Кріс Райт у вівторок пригрозив вивести країну з Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), чия робота з впровадження відновлюваних джерел енергії суперечить політиці адміністрації Трампа, яка підтримує викопне паливо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Звинувачуючи МЕА у тому, що воно поводиться як "організація, що захищає клімат", Райт закликав його зосередитися на "енергетичній безпеці".

"Якщо значна частина агентств, що подають дані, присвячують себе таким лівим фантазіям... це може лише спотворити їхню місію", – заявив Райт на конференції у Французькому інституті міжнародних відносин у Парижі.

Засноване в 1974 році на хвилі першої нафтової кризи того десятиліття, МЕА, що базується в Парижі, розробляє перспективні сценарії, що документують перехід на відновлювані види палива, які встановлюють стандарти для енергетичного світу. Райт у Парижі бере участь у міністерській зустрічі агентства.

"Нам не потрібен сценарій нульового балансу, це смішно, цього ніколи не станеться", – продовжив Райт.

З того часу, як президент США Дональд Трамп повернувся до Білого дому в січні 2025 року, виступаючи за використання викопного палива і скасування екологічних правил, міжнародна організація опинилася в полі зору його адміністрації, яка тиснула на керівництво МЕА, щоб воно відмовилося від роботи над енергетичною трансформацією.

У своєму останньому щорічному звіті, опублікованому в листопаді, МЕА, здається, врахувало ці вимоги, знову запропонувавши сценарій, заснований на поточних тенденціях. Воно також змінило підхід до питання піку нафтовидобутку: якщо раніше прогнозувало пік споживання в 2030-х роках, то тепер передбачає, що попит буде продовжувати зростати до середини століття.

Це не перший випадок, коли Райт попереджає агентство про його роботу. "Ми змінимо спосіб роботи МЕА або вийдемо з нього", – сказав він в інтерв'ю Bloomberg у липні минулого року.

Раніше Кріс Райт і голова Комісії з цінних паперів і бірж США Пол Аткінс в ході візиту до Брюсселя відкинули порівняно суворий підхід ЄС до регулювання клімату.

На початку січня президент США Дональд Трамп підписав меморандум про вихід Сполучених Штатів із 66 міжнародних організацій.