США угрожают выйти из Международного энергетического агентства из-за его "зеленой" политики

Министр энергетики США Крис Райт во вторник пригрозил вывести страну из Международного энергетического агентства (МЭА), чья работа по внедрению возобновляемых источников энергии противоречит политике администрации Трампа, которая поддерживает ископаемое топливо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Обвиняя МЭА в том, что оно ведет себя как "организация, защищающая климат", Райт призвал его сосредоточиться на "энергетической безопасности".

"Если значительная часть агентств, подающих данные, посвящают себя таким левым фантазиям... это может только исказить их миссию", – заявил Райт на конференции во Французском институте международных отношений в Париже.

Основанное в 1974 году на волне первого нефтяного кризиса того десятилетия, МЭА, базирующееся в Париже, разрабатывает перспективные сценарии, документирующие переход на возобновляемые виды топлива, которые устанавливают стандарты для энергетического мира. Райт в Париже участвует в министерской встрече агентства.

"Нам не нужен сценарий нулевого баланса, это смешно, этого никогда не произойдет", – продолжил Райт.

С тех пор, как президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом в январе 2025 года, выступая за использование ископаемого топлива и отмену экологических правил, международная организация оказалась в поле зрения его администрации, которая давила на руководство МЭА, чтобы оно отказалось от работы над энергетической трансформацией.

В своем последнем годовом отчете, опубликованном в ноябре, МЭА, похоже, учло эти требования, вновь предложив сценарий, основанный на текущих тенденциях. Оно также изменило подход к вопросу пика нефтедобычи: если раньше прогнозировало пик потребления в 2030-х годах, то теперь предполагает, что спрос будет продолжать расти до середины века.

Это не первый случай, когда Райт предупреждает агентство о его работе. "Мы изменим способ работы МЭА или выйдем из него", – сказал он в интервью Bloomberg в июле прошлого года.

Ранее Крис Райт и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пол Аткинс в ходе визита в Брюссель отвергли сравнительно строгий подход ЕС к регулированию климата.

В начале января президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций.