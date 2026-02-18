СМИ: глава Европейского центробанка может досрочно уйти с поста

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард планирует покинуть свой пост до президентских выборов во Франции в следующем году, чтобы Эмманюэль Макрон мог принять участие в выборе ее преемника.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Срок полномочий Лагард истекает в октябре 2027 года, но некоторые опасаются, что ультраправые могут победить на президентских выборах во Франции весной 2027 года, что осложнит выбор нового руководителя важнейшей финансовой институции Европы.

FT сообщает, что Лагард еще не определилась с точным сроком своего ухода, но хотела бы, чтобы Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц были ключевыми фигурами в выборе ее преемника.

"Президент Лагард полностью сосредоточена на своей миссии и не приняла никакого решения относительно окончания своего срока полномочий", – заявил представитель ЕЦБ.

Сообщение FT появилось всего через неделю после того, как глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо заявил, что уйдет в отставку в июне этого года, более чем за год до окончания своего срока, что позволит Макрону назначить его преемника до президентских выборов, на которых победу может одержать ультраправый кандидат.

Хотя выбор преемника Лагард принадлежит всем лидерам 21 страны еврозоны, прошлый опыт показывает, что любой успешный кандидат должен иметь поддержку как Германии, так и Франции, чтобы получить эту должность.

Официальных кандидатов на эту должность еще нет, но в кругах ЕЦБ уже появилось несколько имен потенциальных президентов ЕЦБ. Наиболее известными среди них являются бывший глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и генеральный директор Банка международных расчетов Пабло Эрнандес де Кос.

Невозобновляемый срок полномочий Лагард в ЕЦБ длится до 31 октября 2027 года. До того, как возглавить ЕЦБ, она была управляющим директором Международного валютного фонда с 2011 по 2019 год, а до того – министром финансов Франции.

В 2024 году опрос почти 1160 сотрудников Европейского центрального банка, регулятора еврозоны, показал, что большинство негативно и крайне негативно оценивает первые четыре из восьми лет деятельности его главы Кристин Лагард.

