В Польше рассказали о разгроме крупной преступной группы: 23 задержанных в 4 странах

Глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский сообщил о совместном с Германией разгроме организованной преступной группы, задержаны 23 человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

"Международный удар по организованной преступности – 23 человека задержаны в четырех странах! Совместная операция служб Польши и Германии привела к разгрому опасной международной преступной группировки, которая действовала в течение восьми лет", – сообщил Кервинский через социальные сети.

Из фотографий, опубликованных главой МВД, следует, что во время задержания было изъято значительное количество оружия, в том числе пулемет, и боеприпасов.

Члены группы могли выдавать себя за сотрудников польских служб – Службы охраны государства, Пограничной службы, полиции. На фотографиях, опубликованных Кервинским, видны части униформ и даже удостоверение стажера-судебного исполнителя.

Центральное следственное управление полиции сообщило, что расследование проводилось в Польше, Германии, Чехии и Испании. Задержанные подозреваемые являются гражданами Польши и Германии. Среди них есть "члены одной из самых известных в мире мотоциклетных банд и представители турецких кланов".

"Согласно выводам следователей, разбитая структура функционировала с 2014 по 2022 год, объединяя граждан Польши и Германии с очень высокой степенью организации. Спектр незаконной деятельности группы был чрезвычайно широк и включал торговлю огнестрельным оружием и боеприпасами, введение в оборот фальшивых платежных средств, а также контрабанду и торговлю значительными количествами наркотиков", – сообщила полиция.

