Литва, Швеція та Канада створили фонд для відновлення транспортної інфраструктури України

Литва разом зі Швецією, Канадою та Україною у Стокгольмі підписала угоду про створення спеціального фонду підтримки Міжнародного транспортного форуму (МТФ) для відновлення української транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У литовському Міністерстві комунікацій та транспорту розповіли, що фонд створюється для надання фінансової та аналітичної допомоги у задоволенні нагальних потреб України у сфері цивільного транспорту, включаючи дороги, залізниці, порти, авіацію, міську мобільність та логістику.

Очільник литовського міністерства Юрас Тамінскас заявив, що Литва продовжить активно підтримувати Україну, надаючи всю необхідну допомогу, досвід і знання для відновлення транспортного сектора країни.

"Спільними зусиллями ми можемо не тільки робити свій внесок у відновлення зруйнованої дорожньої та залізничної інфраструктури, але й допомогти створити надійні та стійкі транспортні зв'язки з Україною", – зазначив Тамінскас.

Координацію роботи фонду забезпечуватиме CIG4U (Common Interest Group for Transport in Ukraine). Ця група допомагає країнам обмінюватися актуальною інформацією про нагальні потреби української транспортної системи, просуває ініціативи з відновлення довгострокових транспортних зв'язків.

За пропозицією Литви, виконавчі функції фонду візьме на себе литовське Центральне агентство з управління проєктами (ЦАУП).

Перші заплановані проєкти включатимуть встановлення автоматизованих систем зважування транспортних засобів на українських прикордонних пунктах, реконструкцію електричних підстанцій, а також проєкти, спрямовані на підвищення стійкості та захист критично важливої транспортної інфраструктури.

Підтримка України буде надаватися у співпраці зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком та іншими міжнародними фінансовими інститутами.

Нагадаємо, на початку лютого Фінляндія оголосила про плани виділити 3 млн євро на підтримку програми ООН Жінки в Україні на 2026-2028 роки.

А наприкінці січня стало відомо, що Естонія спрямує близько 400 тисяч євро на додаткову допомогу для України у зв’язку з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.