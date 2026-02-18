Литва, Швеція та Канада створили фонд для відновлення транспортної інфраструктури України
Литва разом зі Швецією, Канадою та Україною у Стокгольмі підписала угоду про створення спеціального фонду підтримки Міжнародного транспортного форуму (МТФ) для відновлення української транспортної інфраструктури.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
У литовському Міністерстві комунікацій та транспорту розповіли, що фонд створюється для надання фінансової та аналітичної допомоги у задоволенні нагальних потреб України у сфері цивільного транспорту, включаючи дороги, залізниці, порти, авіацію, міську мобільність та логістику.
Очільник литовського міністерства Юрас Тамінскас заявив, що Литва продовжить активно підтримувати Україну, надаючи всю необхідну допомогу, досвід і знання для відновлення транспортного сектора країни.
"Спільними зусиллями ми можемо не тільки робити свій внесок у відновлення зруйнованої дорожньої та залізничної інфраструктури, але й допомогти створити надійні та стійкі транспортні зв'язки з Україною", – зазначив Тамінскас.
Координацію роботи фонду забезпечуватиме CIG4U (Common Interest Group for Transport in Ukraine). Ця група допомагає країнам обмінюватися актуальною інформацією про нагальні потреби української транспортної системи, просуває ініціативи з відновлення довгострокових транспортних зв'язків.
За пропозицією Литви, виконавчі функції фонду візьме на себе литовське Центральне агентство з управління проєктами (ЦАУП).
Перші заплановані проєкти включатимуть встановлення автоматизованих систем зважування транспортних засобів на українських прикордонних пунктах, реконструкцію електричних підстанцій, а також проєкти, спрямовані на підвищення стійкості та захист критично важливої транспортної інфраструктури.
Підтримка України буде надаватися у співпраці зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком та іншими міжнародними фінансовими інститутами.
