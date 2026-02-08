Фінляндія виділяє 3 млн євро на ініціативу ООН щодо жінок в Україні

Фінляндія оголосила про плани виділити 3 млн євро на підтримку програми ООН Жінки в Україні на 2026-2028 роки.

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Фінляндії, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Міністерство заявило, що цей крок демонструє прихильність Фінляндії до підтримки прав жінок і дівчат та сприяння відновленню і відбудові України.

"Підтримка ООН Жінки в Україні – це інвестиція в стійкість країни та її зусилля з досягнення гендерної рівності. За допомогою цього фінансування ми прагнемо сприяти правам і активності жінок та дівчат, які проживають у кризових регіонах", – зазначив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо.

Програма ООН працює над просуванням гендерної рівності через співпрацю з українськими властями та громадянським суспільством. За даними міністерства, метою Фінляндії у підтримці цих зусиль є забезпечення рівного доступу до послуг та процесу прийняття рішень, "а також допомога у побудові сталого майбутнього".

Міністерство заявило, що метою Фінляндії є сприяння залученню жінок до приватного сектору, стимулювання інновацій та цифровізації, а також забезпечення того, щоб українські жінки мали "можливість формувати рішення щодо відновлення".

Президент Фінляндії Александр Стубб цього тижня за пропозицією уряду схвалив рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги, який став 32-м за ліком.

Фінляндія також анонсувала підтримку реформи освітньої системи в Україні обсягом 20 млн євро – у межах проєкту, що буде реалізовуватися наступні чотири роки.