Литва, Швеция и Канада создали фонд для восстановления транспортной инфраструктуры Украины

Литва вместе со Швецией, Канадой и Украиной в Стокгольме подписала соглашение о создании специального фонда поддержки Международного транспортного форума (МТФ) для восстановления украинской транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В литовском Министерстве коммуникаций и транспорта рассказали, что фонд создается для оказания финансовой и аналитической помощи в удовлетворении насущных потребностей Украины в сфере гражданского транспорта, включая дороги, железные дороги, порты, авиацию, городскую мобильность и логистику.

Глава литовского министерства Юрас Таминскас заявил, что Литва продолжит активно поддерживать Украину, предоставляя всю необходимую помощь, опыт и знания для восстановления транспортного сектора страны.

"Совместными усилиями мы можем не только вносить свой вклад в восстановление разрушенной дорожной и железнодорожной инфраструктуры, но и помочь создать надежные и устойчивые транспортные связи с Украиной", – отметил Таминскас.

Координацию работы фонда будет обеспечивать CIG4U (Common Interest Group for Transport in Ukraine). Эта группа помогает странам обмениваться актуальной информацией о насущных потребностях украинской транспортной системы, продвигает инициативы по восстановлению долгосрочных транспортных связей.

По предложению Литвы, исполнительные функции фонда возьмет на себя литовское Центральное агентство по управлению проектами (ЦАУП).

Первые запланированные проекты будут включать установку автоматизированных систем взвешивания транспортных средств на украинских пограничных пунктах, реконструкцию электрических подстанций, а также проекты, направленные на повышение устойчивости и защиту критически важной транспортной инфраструктуры.

Поддержка Украины будет предоставляться в сотрудничестве со Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и другими международными финансовыми институтами.

Напомним, в начале февраля Финляндия объявила о планах выделить 3 млн евро на поддержку программы ООН Женщины в Украине на 2026-2028 годы.

А в конце января стало известно, что Эстония направит около 400 тысяч евро на дополнительную помощь для Украины в связи с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.