У Франції затримали дев'ятьох осіб після смертельного побиття ультраправого активіста

У Франції у вівторок заарештували дев'ятьох підозрюваних у вбивстві минулого тижня ультраправого активіста Квентіна Деранка.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

23-річний Деранк був залучений у бійку під час конференції в університеті у Ліоні, на якій виступала євродепутатка Ріма Хассан – одна з найвідоміших членкинь ультралівої партії "Нескорена Франція".

Деранк помер від важкої черепно-мозкової травми, отриманої в результаті нападу щонайменше шести осіб.

Цей інцидент посилив напруженість між ультраправими і ультралівими силами Франції напередодні муніципальних виборів у березні і президентських виборів 2027 року.

Прокурор Ліона Тьєррі Дран оголосив про арешт чотирьох підозрюваних, а незабаром після цього – ще п'яти.

Шестеро із затриманих підозрюються в участі в побитті, а троє – у пособництві, повідомило джерело, ознайомлене зі справою, на умовах анонімності.

Сім із затриманих – чоловіки, двоє – жінки. Джерело також зазначило, що найближчими днями можуть бути затримані й інші особи.

Серед перших чотирьох затриманих був помічник Рафаеля Арно, депутата парламенту від "Нескореної Франції" (LFI), додав співрозмовник.

Арно відреагував на це заявою, що звільняє свого помічника.

Прокурор також розповів, що інцидент розслідується як умисне вбивство і напад з обтяжувальними обставинами.

Тим часом лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон зазнає атак з боку політичних опонентів через інцидент зі смертю активіста.

Зокрема, критики покладають провину на жорстку риторику Меланшона, вважаючи, що вона сприяє дедалі більш поляризованому політичному середовищу.

Читайте також: Небезпечніші за комуністів: як "Нескорена Франція" стала проблемою для підтримки України.