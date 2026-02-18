Во Франции задержали девять человек после смертельного избиения ультраправого активиста

Во Франции во вторник арестовали девять подозреваемых в убийстве на прошлой неделе ультраправого активиста Квентина Деранка.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

23-летний Деранк был вовлечен в драку во время конференции в университете в Лионе, на которой выступала евродепутат Рима Хассан, одна из самых известных членов ультралевой партии "Непокоренная Франция".

Деранк умер от тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в результате нападения по меньшей мере шести человек.

Этот инцидент усилил напряженность между ультраправыми и ультралевыми силами Франции в преддверии муниципальных выборов в марте и президентских выборов 2027 года.

Прокурор Лиона Тьерри Дран объявил об аресте четырех подозреваемых, а вскоре после этого – еще пяти.

Шестеро задержанных подозреваются в участии в избиении, а трое – в пособничестве, сообщил источник, знакомый с делом, на условиях анонимности.

Семь из задержанных – мужчины, две – женщины. Источник также отметил, что в ближайшие дни могут быть задержаны и другие лица.

Среди первых четырех задержанных был помощник Рафаэля Арно, депутата парламента от "Непокоренной Франции" (LFI), добавил собеседник.

Арно отреагировал на это заявлением, что увольняет своего помощника.

Прокурор также рассказал, что инцидент расследуется как умышленное убийство и нападение с отягчающими обстоятельствами.

Тем временем лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон подвергается атакам со стороны политических оппонентов из-за инцидента со смертью активиста.

В частности, критики возлагают вину на жесткую риторику Меланшона, считая, что она способствует все более поляризованной политической атмосфере.

Читайте также: Опаснее коммунистов: как "Непокоренная Франция" стала проблемой для поддержки Украины.