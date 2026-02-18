Украина ввела санкции против Александра Лукашенко

18 февраля Украина применила пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, передает "Европейская правда".

Соответствующий указ обнародован также на сайте главы государства.

"Мы значительно активизируем противодействие всем формам его (Лукашенко) содействия убийствам украинцев. Будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект", – заявил Зеленский.

Он отметил, что во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по северным регионам – от Киевской области до Волынской.

По словам Зеленского, часть ударов, в частности по энергетическим объектам и железной дороге, россияне не смогли бы нанести без такой помощи Беларуси.

"Более 3 тысяч предприятий Беларуси поставлены на службу российской войне и поставляют технику, оборудование и компоненты, которые отнесены к категории критически важных. В частности, это и компоненты для производства ракет, которые терроризируют наши города и села. Продолжается и развитие инфраструктуры для размещения на территории Беларуси ракет средней дальности – "Орешника", что является очевидной угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев", – перечислил Зеленский.

По его словам, Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для "Орешника" – в прошлом году предприятия страны поставляли России критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия. Это продолжается и в 2026-м.

"Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить мировые санкции за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия", – заявил Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" заявил о планах официального Киева привлечь Лукашенко к ответственности за содействие России в ее захватнической войне, а также инициировать санкции против Беларуси.

"Нас это мало волнует. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем", – отреагировали на это у Лукашенко.

