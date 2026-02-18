Зеленський: Росія намагається затягнути перемовини, які мали б уже вийти на фінальний етап

Президент Володимир Зеленський перед другим днем переговорів у Женеві поспілкувався з українською делегацією, і після першого дня перемовин, за його словами, можна зробити висновок, що РФ їх затягує.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, напередодні були різні формати зустрічей: як двосторонні – між Україною та Америкою, так і багатосторонні формати.

"Зокрема, були перемовини між українськими, американськими й російськими представниками у двох напрямах, а саме – щодо військових та військово-політичних питань", – розповів він.

Також українська делегація разом з американською командою зустрілась із європейськими представниками – Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. Зеленський наголосив на участі Європи, яка є необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей.

"Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап", – заявив президент.

При цьому він подякував американській стороні за увагу до деталей і "терпіння в розмовах із наявними представниками Росії".

"Поставив чітке завдання для української делегації – зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними та додавали шансів для мирних рішень", – зазначив Зеленський.

Серед іншого, за його словами, у середу має бути обговорений гуманітарний напрям, а саме – кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних.

Секретар РНБО Рустем Умєров раніше розповідав, що переговори між Україною, РФ і США були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

Тим часом, за даними порталу Axios, переговори політичних груп у Женеві "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.

ЗМІ також повідомили, що в російській делегації назвали переговори у Женеві "дуже напруженими".