Зеленський: Росія намагається затягнути перемовини, які мали б уже вийти на фінальний етап
Президент Володимир Зеленський перед другим днем переговорів у Женеві поспілкувався з українською делегацією, і після першого дня перемовин, за його словами, можна зробити висновок, що РФ їх затягує.
Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".
За словами Зеленського, напередодні були різні формати зустрічей: як двосторонні – між Україною та Америкою, так і багатосторонні формати.
"Зокрема, були перемовини між українськими, американськими й російськими представниками у двох напрямах, а саме – щодо військових та військово-політичних питань", – розповів він.
Також українська делегація разом з американською командою зустрілась із європейськими представниками – Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. Зеленський наголосив на участі Європи, яка є необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей.
"Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап", – заявив президент.
При цьому він подякував американській стороні за увагу до деталей і "терпіння в розмовах із наявними представниками Росії".
"Поставив чітке завдання для української делегації – зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними та додавали шансів для мирних рішень", – зазначив Зеленський.
Серед іншого, за його словами, у середу має бути обговорений гуманітарний напрям, а саме – кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних.
Секретар РНБО Рустем Умєров раніше розповідав, що переговори між Україною, РФ і США були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.
Тим часом, за даними порталу Axios, переговори політичних груп у Женеві "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.
ЗМІ також повідомили, що в російській делегації назвали переговори у Женеві "дуже напруженими".