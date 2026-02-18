Зеленский: Россия пытается затянуть переговоры, которые должны были бы уже выйти на финальный этап

Президент Владимир Зеленский перед вторым днем переговоров в Женеве пообщался с украинской делегацией, и после первого дня переговоров, по его словам, можно сделать вывод, что РФ их затягивает.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, накануне были разные форматы встреч: как двусторонние – между Украиной и Америкой, так и многосторонние форматы.

"В частности, были переговоры между украинскими, американскими и российскими представителями по двум направлениям, а именно – по военным и военно-политическим вопросам", – рассказал он.

Также украинская делегация вместе с американской командой встретилась с представителями Европы – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии. Зеленский отметил участие Европы, которое необходимо для дальнейшей успешной реализации вполне возможных договоренностей.

"Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап", – заявил президент.

При этом он поблагодарил американскую сторону за внимание к деталям и "терпение в разговорах с имеющимися представителями России".

"Поставил четкую задачу для украинской делегации – сделать все, чтобы переговоры все же были результативными и добавляли шансов для мирных решений", – отметил Зеленский.

Среди прочего, по его словам, в среду должно обсуждаться гуманитарное направление, а именно – шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских.

Секретарь СНБО Рустем Умеров ранее рассказывал, что переговоры между Украиной, РФ и США были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

Между тем, по данным портала Axios, переговоры политических групп в Женеве "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.

СМИ также сообщили, что в российской делегации назвали переговоры в Женеве "очень напряженными".