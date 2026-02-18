Венгрия заказала нефть из РФ для транзита морским путем через Хорватию

Венгерская компания MOL заказала первые партии российской нефти, которые будут транспортироваться в Венгрию морским путем через Хорватию.

Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует MTI, сообщает "Европейская правда".

Сийярто также заявил, что Венгрия вместе со Словакией обратились в Европейскую комиссию с целью обеспечения соблюдения правила, согласно которому обе страны могут закупать российскую нефть морским путем в случае невозможности транспортировки нефти по трубопроводу.

Венгерский министр утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский "из политических соображений" решил не возобновлять поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, чтобы помочь партии "Тиса" на предстоящих парламентских выборах.

"Мы воспользуемся правилом Европейского Союза, согласно которому Венгрия и Словакия могут закупать российскую нефть на море, если транспортировка по трубопроводу сталкивается с препятствиями", – сказал он.

В своем письме в Еврокомиссию Сийярто вместе со словацким коллегой Юраем Бланаром отметили, что Украина по политическим причинам остановила поставки нефти, поэтому они попросили соблюдать и применять правило Европейского Союза, согласно которому Венгрия и Словакия могут покупать российскую нефть и морским путем.

"Мы также сделали подобный запрос к Хорватии, поскольку мы можем транспортировать нефть, приобретенную морским транспортом, в Венгрию через Хорватию", – отметил он.

По словам Сийярто, MOL уже заказала первые партии нефти, которые уже находятся в пути.

"Они прибудут в хорватский порт практически в начале марта, откуда за пять-десять дней нефть будет доставлена на венгерские и словацкие нефтеперерабатывающие заводы", – добавил он.

Ранее Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить поставки нефти РФ в Венгрию и Словакию через трубопровод Adria.

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр в ответ на просьбу Венгрии и Словакии заявил, что ни у одной страны ЕС сегодня не осталось технических оправданий, чтобы оставаться привязанными к российской нефти.

Между тем Словакия объявила режим чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли из-за отсутствия поставок нефти.

Напомним, транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.