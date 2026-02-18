Словаччина приєднається до Ради миру Трампа в статусі спостерігача
Словаччина вирішила приєднатися як спостерігач до Ради миру, створеної президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомив глава МЗС Словаччини Юрай Бланар, передає "Європейська правда".
"Словаччина прийняла запрошення як спостерігач у новоствореній Раді миру. Єдина ініціатива, яка на цей час існує і може принести мирне врегулювання на Близькому Сході, а особливо в секторі Гази, на наш погляд, це ініціатива адміністрації Дональда Трампа, в якій ми хочемо брати активну участь як принципові захисники дотримання міжнародного права", – заявив Бланар.
За його словами, мандат у Раді миру буде спостережним з метою представлення позиції Словаччини.
Як писала "Європейська правда", ЄС планує взяти участь в установчому засіданні Ради миру у США в ролі спостерігача.
Про свій намір взяти участь у засіданні Ради миру у статусі спостерігача повідомили Греція, Італія та Румунія.
Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.
Згідно з проєктом організації, Трамп залишиться керівником Ради навіть після того, як його президентські повноваження завершаться.