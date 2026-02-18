Словакия присоединится к Совету мира Трампа в качестве наблюдателя

Словакия решила присоединиться в качестве наблюдателя к Совету мира, созданному президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил глава МИД Словакии Юрай Бланар, передает "Европейская правда".

"Словакия приняла приглашение в качестве наблюдателя в новосозданном Совете мира. Единственная инициатива, которая на данный момент существует и может принести мирное урегулирование на Ближнем Востоке, а особенно в секторе Газы, на наш взгляд, это инициатива администрации Дональда Трампа, в которой мы хотим принимать активное участие как принципиальные защитники соблюдения международного права", – заявил Бланар.

По его словам, мандат в Совете мира будет наблюдательным с целью представления позиции Словакии.

Как писала "Европейская правда", ЕС планирует принять участие в учредительном заседании Совета мира в США в роли наблюдателя.

О своем намерении принять участие в заседании Совета мира в статусе наблюдателя сообщили Греция, Италия и Румыния.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Согласно проекту организации, Трамп останется руководителем Совета даже после того, как его президентские полномочия завершатся.