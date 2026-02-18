Главный офис ультралевых Франции эвакуировали из-за "бомбы"

В главном офисе французской ультралевой партии "Непокоренная Франция" объявили эвакуацию из-за сообщения о заминировании, которое оказалось ложным.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Парижский офис "Непокоренной Франции" утром 18 февраля эвакуировали из-за сообщения о заложенной взрывчатке. В партии сообщили, что заявление о "заминировании" поступило в полицию.

В связи с событиями вокруг офиса установили периметр безопасности, эвакуацию объявили также в прилегающих зданиях и учебных заведениях. Около 12 часов проверка завершилась и угроза была снята.

В последние дни офисы нескольких партийных депутатов пострадали от вандалов.

"Кто считает, что сможет нас запугать – знайте, мы не сдадимся, вы никогда нас не победите", – заявила по этому поводу лидер фракции в Национальном собрании Матильда Пано.

Этому предшествовала резонансная гибель ультраправого активиста в драке во время конференции в университете в Лионе, на которой выступала одна из самых известных членов "Непокоренной Франции". В связи с этим задержали 11 человек. В МВД предположили, что к инциденту могли быть причастны члены местной антифашистской группы, связанной с "Непокоренной Францией".

Правые организации устраивают демонстрации в память о погибшем.

В адрес лидера политсилы Люка Меланшона после этого начали звучать обвинения в использовании риторики, способствующей все более поляризованной политической среде.