Во Франции новые районы пострадали от наводнения, один человек пропал без вести

Новые районы на западе Франции страдают от подтоплений после интенсивных ливней, один человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

За последние сутки ситуация сильно ухудшилась в департаменте Приморская Шаранта, что на атлантическом побережье. В префектуре говорят об "историческом наводнении".

На территории департамента подтоплено около тысячи домов, из которых 900 – в городке Сен. 180 человек пришлось эвакуировать.

Южнее, в Бордо, впервые за 27 лет активировали городской план чрезвычайной ситуации в связи с повышением уровня воды в реках Гаронна и Дордонь. В рамках этих мер с 18:00 превентивно закрывают набережные, сады и парки.

Страдают также ряд поселков над Луарой в районе города Анже. В городке Шалон-сюр-Луар ищут мужчину, который перевернулся на лодке, его считают пропавшим без вести.

Перед этим затопило около 1000 квадратных километров территорий в других местах на юго-западе Франции.

Ситуацию может осложнить новый шторм "Педро", надвигающийся с океана.

От последних штормов сильно пострадали также Испания и Португалия, там выделяют миллиарды евро помощи для пострадавших регионов.