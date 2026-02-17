Іран на тлі перемовин зі США частково закрив Ормузьку протоку для навчань флоту

Іран на тлі триваючих перемовин зі США оголосив про часткове закриття у вівторок Ормузької протоки, важливої для експорту нафти з Близького Сходу, пояснивши це навчаннями флоту.

Про це повідомляє CNN за матеріалами іранських новинних агентств, пише "Європейська правда".

17 лютого Іран оголосив про закриття частин Ормузької протоки, пояснивши це морськими навчаннями Корпусу вартових ісламської революції.

Згідно з оголошеннями, закриття триватиме упродовж кількох годин "задля дотримання безпеки та протоколів навігації".

Навчання збіглися у часі з поновленням непрямих перемовин між Вашингтоном і Тегераном у Женеві щодо ядерної програми Ірану – раунд 17 лютого, як повідомляють, щойно закінчився.

Ормузька протока розташована між Перською затокою та Оманською затокою. Це єдиний прохід для танкерів, які транспортують нафту від близькосхідних "нафтових гігантів" у різні частини світу. Через неї щоденно проходить близько 20 млн барелів нафти – приблизно п’ята частина щоденного світового видобутку.

Іран контролює північну частину Ормузької протоки.

За даними американських ЗМІ, США продовжують нарощувати військову присутність на Близькому Сході на тлі переговорів з Іраном.

Президент США Дональд Трамп уже кілька тижнів погрожує Ірану воєнними діями. Зокрема, минулого місяця він попередив іранське керівництво, що готовий віддати наказ про завдання ударів, якщо влада не припинить убивства протестувальників.

А в п’ятницю Трамп заявив, що вважає зміну режиму в Ірані "найкращим, що могло б статися".