Axios: США "очень близки" к войне против Ирана

Соединенные Штаты якобы очень близки к решению о масштабной военной операции против Ирана, и она может начаться уже в ближайшее время.

Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios, пишет "Европейская правда".

По словам источников, в администрации Трампа близки к решению о масштабной вооруженной операции против Ирана, которая будет ближе к полномасштабной войне, чем молниеносная и "точечная" операция в Венесуэле.

Вероятно, это будет совместная с Израилем кампания, но значительно более масштабная, чем "12-дневная война" в июне 2025 года, когда США нанесли удар по подземным ядерным объектам Ирана.

Трамп был близок к решению об ударах по Ирану еще в начале января, наблюдая за кровавой расправой с протестующими. Однако после этого администрация переключилась на "двойную тактику" – попытки переговоров с Тегераном по его ядерной программе параллельно с наращиванием военного присутствия в регионе. Сейчас не похоже, что переговоры приведут к желаемому для США результату.

Недалеко от Ирана уже находятся два авианосца, с десяток военных кораблей, сотни истребителей и многочисленные системы ПВО. Только за последние 24 часа на Ближний Восток отправились еще около 50 истребителей.

Некоторые источники в США говорят, что для подготовки операции нужно еще немало времени. Однако один из советников утверждает, что у Трампа уже "заканчивается терпение", несмотря на предостережения некоторых членов команды, и дает "90% вероятности" того, что операция начнется в ближайшие недели.

Напомним, во вторник состоялся очередной раунд переговоров США и Ирана в Женеве. Глава МИД Ирана после этого заявил о "начале пути к соглашению" между странами.