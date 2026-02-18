Польша выдала европейский ордер на арест депутата, сбежавшего в Венгрию

Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест депутата парламента от партии "Право и справедливость" Марчина Романовского, который скрывается в Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает Onet.

Романовского, бывшего заместителя министра юстиции Збигнева Зебро, который также получил убежище в Венгрии, разыскивают по европейскому ордеру на арест уже второй раз. Предыдущий ордер отменили в декабре 2025 года.

Романовского подозревают в совершении 19 преступлений в рамках расследования нарушений в Фонде справедливости. Прокуроры обвиняют его, среди прочего, в участии в организованной преступной группировке и манипуляциях конкурсами с использованием средств фонда.

Напомним, 10 февраля польская национальная прокуратура подала в Окружной суд в Варшаве ходатайство о выдаче европейского ордера на арест бывшего министра юстиции Збигнева Зебро, которого тоже обвиняют в 26 правонарушениях во время его сотрудничества с Фондом справедливости.

По данным СМИ, в Венгрии в последний момент внесли правки в законодательство, которые гарантируют, что Зёбро не будет арестован в стране, даже если Варшава будет добиваться выполнения европейского ордера на арест.