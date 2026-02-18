Президент Австрии выступил за продление сроков военной службы

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен высказался за продление сроков обязательной военной службы на фоне дебатов о реформировании службы в армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", австрийский президент написал на платформе X.

Страна давно рассматривает вопрос о реформе обязательной военной службы. Сейчас в Австрии действует требование о шести месяцах в армии для всех 17-летних мужчин с возможностью заменить ее социальной работой.

"Учитывая геополитическую ситуацию и с целью улучшения безопасности солдат, как главнокомандующий, я поддерживаю предложение комиссии по обеспечению лучшей подготовки Вооруженных сил Австрии путем продления обязательной военной службы. Австрии нужны современные и боеспособные вооруженные силы", – написал Ван дер Беллен.

В январе государственная комиссия, которой было поручено оценить текущую военную службу, рекомендовала продлить ее и увеличить количество учений для резервистов.

Реформа военной службы в Австрии запланирована на 2027 год. Консервативная ÖVP, крупнейшая партия в правительственной коалиции Австрии, выступает за изменения в законодательство, которые предусматривают восемь месяцев службы, а затем два месяца учений в резерве, с возможностью выбрать 12-месячную государственную службу.

В то же время социал-демократы (SPÖ) и либеральная партия NEOS все еще неохотно соглашаются на продление сроков.

Чтобы принять такую военную реформу, правительству понадобятся дополнительные голоса от оппозиции.

Напомним, в декабре соседняя с Австрией Германия одобрила закон о модернизации военной службы.

Ранее немецкий министр обороны страны Борис Писториус выразил ожидание, что в этом году Бундесверу удастся завербовать 20 тысяч добровольцев в связи с реформой военной службы.

В январе Бундесвер начал рассылать анкеты 18-летним для прохождения отбора на военную службу.