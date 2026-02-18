Вещатель Эстонии не будет транслировать соревнования с участием россиян и белорусов на Паралимпиаде

Общественный вещатель Эстонии ERR не будет транслировать мероприятия на Паралимпийских играх в Милане-Кортини, в которых примут участие российские и белорусские спортсмены под собственными флагами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил сам вещатель.

Руководитель спортивной редакции ERR Риво Саарна пояснил, что телеканалы ERR не будут транслировать соревнования Паралимпийских игр с участием российских и белорусских спортсменов, но будут показывать церемонию открытия и закрытия Паралимпиады.

Во время этих трансляций комментаторы будут информировать зрителей о решениях международных спортивных организаций и предыстории участия россиян и белорусов в Играх.

"Эстонское общественное вещание однозначно осуждает нормализацию действий государств-агрессоров через спорт и олимпийское движение и осуждает решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Милане под флагами государств-агрессоров", – заявил Саарна.

В январе такое же решение принял латвийский общественный вещатель LSM.

Напомним, в среду, 17 февраля, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна осудил решение Международного паралимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Италии.

Ранее в Еврокомиссии заявили о намерении бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов, которым разрешили выступать под национальным флагом.

А министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил разочарование из-за предстоящего участия в Паралимпиаде-2026 десяти спортсменов из России и Беларуси.