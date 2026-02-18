Сенаторы США впервые с 2022 года посетили Одессу

Делегация американских сенаторов впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году посетила Одессу.

Об этом сообщили "Европейской правде" в Сенате США.

Американские сенаторы Джин Шахин, член Сенатского комитета по международным отношениям, Шелдон Уайтхаус, Крис Кунс (Д-Делавэр) и Ричард Блументаль посетили Одессу, где еще раз подтвердили непоколебимую двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США и среди американского народа.

Это первый визит делегации Сената в Одессу после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Члены делегации подчеркнули насущную необходимость для Конгресса ввести жесткие санкции против России и оказать дополнительную поддержку Украине, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Также они подчеркнули, что администрация американского президента Дональда Трампа должна наконец оказать реальное давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы обеспечить длительный и справедливый мир для Украины.

Во время визита делегация встретилась с представителями украинского правительства и военными, сотрудниками пограничной службы Украины, руководителями портов и морской безопасности в Одесской области, американскими сельскохозяйственными и логистическими компаниями, работающими в Украине, а также местными религиозными, общественными и частными лидерами.

"Путь к миру требует постоянного давления на Путина, а не давления на Украину, чтобы она уступила свой суверенитет. Каждый день, когда администрация Трампа не принимает значимых мер, чтобы привести Путина к переговорному столу, гибнет все больше невинных украинцев. Президент Трамп уже давно должен был усилить санкции против России, предоставить Украине помощь в области безопасности и оказать реальное давление на Россию", – заявила Шахин.

Она подчеркнула, что пока Трамп не будет действовать решительно, Путин будет "продолжать водить его за нос".

"Если президент отказывается действовать, это должен сделать Конгресс. Мой двухпартийный законопроект о борьбе с теневым флотом России и ее китайскими пособниками уже получил широкую поддержку в Комитете Сената по международным отношениям. Этот законопроект готов к рассмотрению в Сенате, как только мы вернемся на следующей неделе, и будет принят с подавляющей двухпартийной поддержкой. Это станет четким сигналом Путину, что время не на его стороне", – добавила она.

Блументаль, в свою очередь, заявил, что эта поездка убедила его, что удвоение поддержки необходимо для боевой силы Украины и мира.

"Ложную историю о том, что Россия побеждает, нужно развеять. Борьба Украины – это наша борьба. Они могут победить", – добавил он.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Анатолий Куцевол, а также сенаторы Блументаль и Вайтгаус посетили поврежденную в результате российских атак ТЭЦ в Киеве.

Во время пресс-конференции в Киеве Блументаль заявил, что Россия открыла "охоту" на компании США в Украине.

Также он считает, что США должны предоставлять Украине больше военной помощи, поскольку глава Кремля Владимир Путин не заинтересован в завершении войны.